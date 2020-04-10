«Слуги народа» пролетают в больших городах

10.04.2020, Киев, Игорь Петров

Мэры больших городов Украины уже начали подготовку к местным выборам и стремятся продемонстрировать свою эффективность на фоне неэффективных мер борьбы с эпидемией, которые принимает центральная власть Украины.

Об этом в интервью порталу «Капитал» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вполне уверенно себя чувствуют мэры городов-миллионников, тот же Филатов, Кернес. Мэры стремятся позиционировать себя: на фоне неэффективного Киева есть эффективный, что-то делающий мэр. Посмотрите, как активизировался Кличко. Они уже ведут свою избирательную кампанию. Понятно, что здесь «зеленым» уже ничего не светит. Им нужно было готовиться к местным выборам уже в августе прошлого года. Но этого не сделали, почивали на лаврах. Теперь очевидно придется пожинать плоды», – сказал Золотарев.