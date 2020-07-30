«Слуги народа» распродают погрязшую в долгах Украину

30.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде глубоко наплевать, какое государство унаследуют потомки, и бездумно соглашаются на любые требования МВФ.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Распродажа Украины продолжается. Так, премьер-министр Шмыгаль заявил, что ожидает получения около одного миллиарда долларов по итогам очередного этапа приватизации.

Большая приватизация была одним из требований, на которые согласился Киев для получения последнего транша от МВФ. В частности, до конца года Фонд госимущества обязан объявить тендеры как минимум по двум большим государственным компаниям. Еще три должны быть выставлены на продажу в первом полугодии 2021 года. Речь идет об угольной компании «Краснолиманская», титановой компании ОГХК, Одесском припортовом заводе, Центрэнерго, Электротяжмаше и ряде других. Всего планируется продать более 500 предприятий.

Поступят ли вырученные средства для решения важных социальных проблем и вывода страны из экономического кризиса? Нет – большая часть из них уйдет на погашение уже имеющихся долгов перед тем же МВФ, а остальное будет нещадно разворовано», – считает Муратов.

По его словам, Украина всё больше напоминает погрязшую в долгах наркоманку, которая уже заложила квартиру и распродает последнее имущество ради очередной дозы.

«Зеленский и его «слуги» как ставленники зарубежных колонизаторов активно содействуют этому процессу. Ради сомнительного удовлетворения в сегодняшнем дне, в жертву приносятся стратегические ресурсы.

Что постмайданные власти оставят потомкам? Предприятия и земля будут распроданы, подконтрольные Западу банки вытянут из обедневшего населения последние средства и отберут за долги имущество, а граждане вынуждены будут скитаться по всему миру в качестве дешевой рабочей силы», – добавил общественник.

«Вот он «европейский выбор» Майдана. Вот то будущее, от которого отказался Донбасс и которое, несмотря на все сложности и испытания, не примет никогда. Развитие ДНР и ЛНР в дружной семье братских народов Русского мира может стать тем примером, который заставит украинцев пересмотреть свое отношение к навязанному извне пути деградации и разложения», – заключил Муратов.