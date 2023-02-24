Слухи об исчерпании мобилизационного потенциала Украины оказались слишком преувеличенными

Олег Кравцов.  
24.02.2023 14:19
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Украина


Украина пытается заткнуть мобилизованными дыры на фронте, чтобы выиграть время

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог Дмитрий Родионов.


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По его словам, мобилизованных в ВСУ «кидают в мясорубку, чтобы выиграть время» для контрнаступления.

«Само контрнаступление будет осуществляться лучшими соединениями, оснащенными новейшим оружием НАТО. Эти подразделения сейчас проходят подготовку в Британии и других западных странах. Направление контрнаступления предугадать сложно. По одной версии, это будет Запорожская область, по другой — район Сватово–Кременной. В любом случае, отнестись к нему надо серьезно», – сказал эксперт «Известиям».

При этом аналитик Дмитрий Солонников уверен, что нет оснований говорить об исчерпании мобилизационного потенциала Украины.

«Много говорят о скором исчерпании мобилизационного потенциала. Мне кажется, это ложные оценки. Украина большая и довольно густонаселенная страна, для продолжения боевых действий людей там по-прежнему хватает», – убежден Солонников.

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