Смерть Украины будут оплакивать три дня – Арестович

Анатолий Лапин.  
13.07.2023 10:18
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


В случае поражения Украины так называемые западные партнеры не так долго будут грустить по этому поводу.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае поражения Украины так называемые западные партнеры не так долго будут грустить по...

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Поэтому, как считает Арестович, рассчитывать Украина должна лишь на себя, а не на западную помощь.

«Нас в этой ситуации может спасти только прагматика. Мы должны очень четко понять, что мы можем исчезнуть, Украины может не остаться вообще – ни Украины, ни украинцев. Мир поплачет денька три и дальше займется своими делами.

Мораль отсюда такая – рассчитывать можно только на себя и нужно постоянно заниматься увеличением собственного потенциала и реального суверенитета. И тогда возникнет возможность пусть малой, но контригры с любимыми союзниками», – заявил Арестович.

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