Смерть врага Кучмы: На Украине обнародованы сенсационные подробности

16.09.2021 17:39 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Один из самых популярных политиков на Украине в 1990-е годы – лидер националистического Руха Вячеслав Черновол, конкурент Леонида Кучмы в борьбе за президентское кресло, был убит четырьмя ударами кастета в голову, а не погиб в ДТП, как гласила официальная версия.

Об этом в эфире 4 канала заявил бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По официальной версии Вячеслав Черновол погиб в автокатастрофе на трассе «Борисполь — Золотоноша» 25 марта 1999 года. Теперь Николай Голомша заявил, что причиной его смерти было не ДТП а убийство кастетом.

«Безусловно, не ДТП…. Мы расследовали дело об убийстве Черновола и установили, что Черновол был убит. Был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом был добит водитель», — сказал отставной прокурор в эфире телеканала.

Он также сообщил, что осмотр места происшествия в ходе расследования был сфальсифицирован.

«Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях. И мы «раскрутили» эксперта, который сказал, что он не проводил вскрытие тела Черновола», – добавил Николай Голомша.

Политолог Александр Булавин считает это заявление пиар-ходом, направленным на отвлечение внимания людей от насущных проблем.

«Заявление Голомши – это лишь один из информационных поводов, которые сейчас попытаются раздуть на фоне неблагоприятной ситуации вокруг последних инициатив властей Украины. Сейчас ищется любой пиар-повод чтобы снять напряженность, отвлечь людей от жизненно важных для них вещей. С точки зрения юриспруденции это заявление уже не имеет никакого значения. Да и вообще Черновол – это фигура уже давно забытая. Если бы не его сын, то, возможно, ореол славы вокруг Черновола сохранился бы. Но сын похоронил все возможности вспоминать об этом человеке в позитивном ключе. Всё это в совокупности дает основание считать, что инициатива замгенпрокурора Голомши носит чисто пиар-характер», – сказал Александр Булавин.

Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко считает, что шум вокруг заявления Голомши быстро пройдет.

«Заявление Голомши ни на что не повлияет. Мотивация Голомши может быть самой разной – возможно, он хочет снять камень с души, возможно, вписаться в информационный блок. Но уже даже из того, как это всё освещается и комментируется, я могу сделать вывод о том, что через неделю об этом всём забудут, и на этом всё закончится. Конечно, в нормальной стране такие заявления тут же были бы взяты на контроль президентом, генеральным прокурором. Была бы проведена экспертиза с привлечением каких-нибудь международных экспертов и были бы сделанные чёткие выводы. И если это всё не подтвердится, и человек просто так себе ляпнул, то он должен быть серьёзным наказан за такие заявления. Современные средства криминалистики позволяют подтвердить или опровергнуть историю про четыре удара кастетом – на черепе просто остались соответствующие повреждения, которые никуда не делись за это время. Если это подтвердится, то дело должно расследоваться по новой, потому что такие преступления не имеют срока давности, как понимаю. Надо искать виновных, допрашивать того же Кучму, или людей из его окружения, допрашивать силовиков, допрашивать тех же криминалистов, которые тогда делали экспертизу. Но я уверен, что ничего такого делаться не будет. Всё просто уйдёт в никуда так же, как уходят все такие громкие заявления у нас в стране», – сказал Сергей Белашко.