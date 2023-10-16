Смертельное «отравление» Зеленского – лишь одна из массы готовящихся провокаций против России – депутат Госдумы

Зеленский может стать новым «делом Скрипалей» перед президентскими выборами в России. Обвинить Путина в убийстве украинского президента – далеко не единственная провокация, на которую Запад может пойти в ближайшие полгода.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил депутат Государственной Думы РФ Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Понятно, что мы все хотим, чтобы всё закончилось миром. А если в случае Тайваня, чтобы там и не начиналось. Но нет желания, я так понимаю, у Израиля и у США. Наверное, США будут и дальше провоцировать Китай на какие-то серьёзные действия. Им важно баламутить, им очень важно, чтобы в мире не было мира. Да, они всегда разделяли и властвовали, разрушая всю мировую архитектуру и всю историю. Но для нашей внутренней политической ситуации, я думаю, будут вызовами какие-то провокации, которые американцы будут готовить на наши выборы», – отметил он.

Депутат напомнил, как в канун прошлых президентских выборов разыграли «дело Скрипалей» с массовой истерикой в СМИ.

«Я думаю, что будет организовано что-то подобное против России. Значит, будут очередные отравленные или убиты каким-то особым способом, «Новичком» или ещё чем-то, какие-нибудь сакральные жертвы. На этой волне сейчас на волоске висит судьба Зеленского, потому как его укокошить и заявить, что это Путин сделал, обвинить его. Наверняка будет провокация, которую они очень долго готовят информационно. Например, с «грязный» бомбой: запустят какую-нибудь ракету из «серой» зоны в свой город, и заявят, что это сделала Россия, обвинят, что после Хиросимы и Нагасаки впервые Россия применила ядерное оружие по мирным людям, чтобы оттолкнуть те страны, которые нас поддерживают. И подобного рода провокации нас обязательно ждут. То есть они будут в этот период до президентских выборов гадить нам максимально. И когда они поймут, что им это не удалось, значит, тогда уже будет другой разговор. Тем более, им надо как-то демонстрировать своим избирателям мирные намерения, что они миротворцы перед своими уже выборами, которые у них осенью. Там будет другая история, но до марта количество провокаций будет настолько большим, что боюсь даже представить, что они могут ещё придумать. Поэтому нам нужно готовиться всем морально к такого рода вещам», – заключил Матвейчев.