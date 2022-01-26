СМИ: Москва поднимает ставки. Запад начинает открыто давить на Украину

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Новости Украины

Запад впервые едва ли не открыто требует от Киева выполнения Минских соглашений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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«Страны «нормандского формата» вернулись к обсуждению Минских соглашений. В самом этом факте нет ничего нового и сенсационного, но изменился контекст: Запад впервые почти открыто давит на Киев в вопросе следования договоренностям. Это, впрочем, не гарантирует успех переговоров», – говорится в статье.

Отмечается, что Москва отказалась принимать требования Украины и менять порядок выполнения Минских соглашений.

В итоге из украинского парламента был отозван законопроект «О государственной политике переходного периода», который среди прочего предполагал законодательное закрепление за Россией статуса «государства-агрессора».

«От подобных уступок Киев раньше отказывался. Но сейчас изменился контекст. Москва резко повысила ставки, причем не только посредством демонстрации силы. В феврале Госдума готовится рассмотреть обращение фракции КПРФ к президенту Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР. Сигнал можно расшифровать так: если Россию продолжат называть стороной конфликта и требовать от нее выполнения Минских соглашений, в которых среди прочего записано предоставление Донбассу особого статуса, то она может их и выполнить, предоставив такой статус на свое усмотрение», – пишет издание.

При этом указывается на двойственность позиции Запада, который, с одной стороны, грозит России последствиями за применение силы против Украины, с другой – ведет дипломатическую игру, явно пытаясь повлиять на Украину в вопросе выполнения Минских соглашений.

Дипломатические источники газеты подтверждают, что Вашингтон работает с украинской властью, чтобы сдвинуть переговоры, и высказывают осторожные предположения, что дело может дойти до предметного обсуждения автономии Донбасса.

Также указывается, что переговоры по Донбассу сложно воспринимать отдельно от дискуссии России и Запада о гарантиях безопасности. Отмечается, что требование России к НАТО закрыть Украине навсегда дорогу в НАТО слишком унизительна для альянса и не выглядит реалистичной.

«Другое дело — реинтеграция Донбасса в Украину на особых, прописанных в Минских соглашениях условиях. Формально, ни США, ни ЕС, ни НАТО здесь ничего не уступают: украинская власть отвечает сама за себя. Но ясно, что при таком раскладе ОРДЛО станет серьезной преградой на пути Киева в евроатлантические структуры, что может устроить Россию. Осталось объяснить властям Украины, почему им нужно на все согласиться», – резюмирует издание.