Снайперы ВСУ усилили стрельбу по мирным жителям в Донбассе

17.04.2019, Луганск, Александр Гусар

Снайперы ВСУ активизировали вблизи линии соприкосновения работу по мирным жителям с целью дискредитации военнослужащих ЛНР.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления НМ ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с установлением весенней теплой погоды жителями Республики в приграничных поселках начаты сельскохозяйственные работы. По данным от источников, по всей линии боевого соприкосновения, в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское и Золотое-4, отмечается активизация работы снайперов при поддержке минометных расчетов», – рассказал Яков Осадчий.

Он подчеркнул, что данные действия нацелены на обстрелы мирных граждан для последующего обвинения в этом Народной милиции ЛНР.