СНБО Украины: Скоро начнется российское наступление

Анатолий Лапин.  
26.01.2023 12:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Массированное наступление российской армии может начаться в течение одного – двух месяцев.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По информации Данилова, сейчас российское командование концентрирует максимальное количество войск для этих действий.

«Они готовятся к наступлению – для нас это не является какой-то неожиданностью. Мы понимаем, что они в ближайшее время – месяц-полтора-два, может, меньше, будут начинать свои активные действия. Задействованы все максимальные ресурсы, которые у них есть на территории Российской Федерации», – сказал чиновник.

«Больше того, я могу сказать – продолжает работать 5-е управление ФСБ на территории нашей страны, имеют попытки привлечь уголовных авторитетов, особенно в Харьковской области, которые на сегодняшний день находятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Мы все это отслеживаем», – заявил Данилов.

 

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