СНБО Украины: Западу не нужно бояться развала России

Анатолий Лапин.  
09.01.2023 10:38
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Россия, Украина


Украина будет считать своей победой развал России.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина будет считать своей победой развал России. Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил...

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По мнению Данилова, Запад зря боится развала РФ, считая, что это приведет к катастрофическим последствиям.

«Для нас это победа, это единственный шанс для того, чтобы мы понимали, что больше того, что происходит последние 370 лет, почти никогда повторяться не будет. это разрушение Российской Федерации…

Что касается страха, что там что-то будет происходить… вспомните развал СССР, что все боялись – ничего не произошло. Не нужно бояться того, чего нет… Если кто-то считает, что развал будет катастрофой – никакой катастрофы не будет. Просто ее там быть не может», – заявил Данилов.

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