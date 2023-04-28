«Снимите розовые очки!» – киевский телеведущий-русофоб набросился на Зе-власть

Вадим Москаленко.  
28.04.2023 11:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой попрали Конституцию, захватили власть в стране и теперь не хотят ничего, кроме дальнейшего распила бюджетных средств и западной «помощи».

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» киевский телеведущий-русофоб Даниил Яневский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«У власти нет мотива менять что-то в стране. Зачем? Они живут в тёплой ванне, западная помощь идёт, а кадровая политика решается одним росчерком пера президента или уполномоченного им лица. В стране действует неконституционный орган власти, который подмял под себя всё – офис президента. Не Ставка верховного главнокомандующего, а офис президента, которого не существует, но он есть», – сказал Яневский.

Он отметил, что киевское руководство совершает одну глупость за другой, жёстко подавляя всех неугодных и собирая с обнищавшего народа деньги на войну.

«Всё, что они разрешают гражданскому обществу – это собирать деньги на волонтёрскую помощь. Всё, что они делают – это убивают остатки доверия к политическим институциям – судебной системы, правоохранительной системы, и так далее. Поэтому мой призыв очень простой – дорогие друзья, снимите розовые очки!

Более того, они не нашли ничего умнее, чем начать конфессиональную войну на Украине с Московским патриархатом. Это может иметь любые последствия. Это очень тонкий лёд», – добавил телеведущий.

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