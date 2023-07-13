Собчак подставила бывших подчиненных, чтобы избежать обвинений в вымогательстве

Звезда скандального шоу «Дом-2» Алена Водонаева обвинила бывшую ведущую того же шоу Ксению Собчак в аресте работавших у нее в Telegram-каналах журналистов Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева. Водонаева утверждает, что тележурналистка подставила подчиненных, чтобы избежать обвинений в вымогательстве денег у главы «Ростеха» за «блок на негатив».

Об этом она заявила в интервью ютуб-каналу «Алена, блин», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Виноват только один человек. Я, может быть, слишком громкие фразы говорю, но есть документы, которые были подписаны у ребят с их начальником Ксенией Собчак. Вся страна помнит, как у Ксении Собчак в доме прошли обыски еще до того, как ее команду журналистов посадили в СИЗО. Они на пустом месте произошли эти обыски? Конечно же, нет. На пустом месте Ксения сбежала и переходила границу пешком с израильским паспортом? Конечно же, нет. Тамик проработал 3 недели, даже не получив свою первую зарплату. Он работал из дома. Он не мог ни у кого ничего вымогать. Он исполнял работу, которую ему говорил делать начальник – Ксения Анатольевна Собчак», – сказала Водонаева.

По ее словам, Собчак только дважды была в суде и отмалчивалась, когда сама Водонаева выступала поручителем за журналистов. Она утверждает, что Ксения не помогает своим журналистам ни деньгами, ни своими связями.

«Ксении дела нет. За Ксенией очень часто такие истории, как ситуация на Красной Поляне, где она показала себя с не очень хорошей стороны. Моральные качества человека в критической ситуации… Как она себя повела, о многом говорит. Как она ведет себя сейчас в этой чудовищной ситуации», – напомнила Водонаева об истории 2021 года, когда машина Собчак стала причиной гибели человека, а сама журналистка поспешила скрыться.

Водонаева утверждает, что положение Собчак сильно пошатнулось, и поэтому она вынуждена быть более лояльной к властям в своих интервью.