События в Карабахе портят Зеленскому всю малину в США – внимание уходит к Пашиняну

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Возобновление боевых действий в районе Карабаха играют на отвлечение внимания от визита украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским в США. Его конкурентом за звание «любимой жены» американцев становится Никол Пашинян.

На это указывает в своем блоге политолог Андрей Мишин, член движения «Другая Украина».

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«Армянская диаспора третья по влиятельности в США (Израиль, арабские шейхи), а им сейчас очень важно привлечь максимальное влияние к новому очагу региональных кризисов. Кардашьян максимально перебирает на себя повестку, а она один из мощнейших инфлюенсеров в Штатах. При этом Зеленский и Пашинян борются за ресурсные возможности и политическое влияние одной аудитории в США», – указывает Мишин.

Он также выдвигает конспирологическую версию, не исключая, что активизация событий вокруг Арцаха может быть результатом тайных договоренностей России и Турции.

«Учитывая высокий уровень координации действий в региональных конфликтах Анкары и Москвы, рискну предположить, что операция в Карабахе в определенной мере связана с заседанием Генассамблеи ООН, попыткой США расширить количество постоянных членов Совета безопасности ООН, в меньшей степени к визиту Зеленского в США. Хотя и здесь прослеживаются интересы стран Глобального юга и государств-локомотивов формирования многополярного мира: Генассамблея должна была стать фактическим продолжением последнего заседания в формате G20, которое характеризовалось смещением повестки «от глобуса Украины» к насущным мировым экономическим проблемам», – указывает Мишин.