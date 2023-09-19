События в Карабахе портят Зеленскому всю малину в США – внимание уходит к Пашиняну

Михаил Рябов.  
19.09.2023 17:22
  (Мск) , Киев
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Армения, Дзен, Нагорный Карабах, США, Украина


Возобновление боевых действий в районе Карабаха играют на отвлечение внимания от визита украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским в США. Его конкурентом за звание «любимой жены» американцев становится Никол Пашинян.

На это указывает в своем блоге политолог Андрей Мишин, член движения «Другая Украина».

Возобновление боевых действий в районе Карабаха играют на отвлечение внимания от визита украинской делегации...

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«Армянская диаспора третья по влиятельности в США (Израиль, арабские шейхи), а им сейчас очень важно привлечь максимальное влияние к новому очагу региональных кризисов. Кардашьян максимально перебирает на себя повестку, а она один из мощнейших инфлюенсеров в Штатах.

При этом Зеленский и Пашинян борются за ресурсные возможности и политическое влияние одной аудитории в США», – указывает Мишин.

Он также выдвигает конспирологическую версию, не исключая, что активизация событий вокруг Арцаха может быть результатом тайных договоренностей России и Турции.

«Учитывая высокий уровень координации действий в региональных конфликтах Анкары и Москвы, рискну предположить, что операция в Карабахе  в определенной мере связана с заседанием Генассамблеи ООН, попыткой США расширить количество постоянных членов Совета безопасности ООН, в меньшей степени к визиту Зеленского в США.

Хотя и здесь прослеживаются  интересы стран Глобального юга и государств-локомотивов формирования многополярного мира: Генассамблея должна была стать фактическим продолжением последнего заседания в формате G20, которое  характеризовалось  смещением повестки «от глобуса Украины» к насущным мировым экономическим проблемам», – указывает Мишин.

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