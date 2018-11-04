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04.11.2018, Чугуев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Происшествия, Украина, Харьков
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Солдаты сильнейшей армии Европы справляли нужду в центре города

В городе Чугуев Харьковской области местными жителям были пойманы двое украинских военнослужащих, справлявших нужду на улице прямо в центре города.

Соответствующая видеозапись была опубликована в местном сообществе «Честно-Pro-Чугуев», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Военных заставили смывать «позор» собственным алкоголем.

«Сегодня познакомились с ещё с одними представителями 54 бригады, которые мочились в 19:00 прямо под супермаркетом «Дарс». Гости Чугуева считают, что тут ничего нет, что они пописали в центре города, где ходят мамы с детьми. Мы их заставили смыть мочу их бухлом», – сообщили авторы ролика.

Интересно, что один из нарушителей порядка уговаривал не снимать его и не публиковать запись.

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