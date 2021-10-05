Соловьев хочет вколоть Разумкову тестостерон

05.10.2021 17:42 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Раздутый в СМИ имидж находящегося на грани отставки спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова как перспективного политика, способного составить конкуренцию властям, – сплошная фикция, поскольку данная фигура без президента Владимира Зеленского ничего собой не представляет.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Верховной рады прошлых созывов от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда человек спорит с президентом не по принципиальным вопросам войны и мира, стратегии развития Украины, безопасности, а спорит по процедурным вопросам – «статья 19 пункт 3 гласит»… Да слушай, иди ты знаешь куда, ну кто с тобой будет иметь вообще дело? Ты же не политик. У него ничего, кроме кресла спикера за ним нет. Я могу себе представить Зеленского без Разумкова, но Разумкова без Зеленского – это абсолютная пустота», – сказал Килинкаров.

«Я это к тому, что сейчас ведутся дискуссии – дескать, смотрите, молодой перспективный политик, который сейчас возродит партию, движение, придёт на Восток Украины, заберёт там все голоса. Я не знаю, кто может повестись на эту унылую историю!» – удивился политик.

«Ему тестостерончика сначала надо вколоть, чтобы кто-то повёлся, он совсем квёлый», – предложил ведущий Владимир Соловьёв.