Соратник Яценюка добился в суде закрытия храма УПЦ

19.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Окружной админсуд Киева обязал аппарат Верховной Рады прекратить деятельность Свято-Владимирского храма УПЦ, который расположен в здании парламентских комитетов на Садовой, 3а, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в решении суда от 12 июня, сообщает киевское издание Лига.

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Соответствующий иск подал депутат от Народного фронта Виктор Романюк. По его словам, храм функционирует незаконно и создает угрозу его жизни и здоровью. Дополнительно Романюк сообщил, что у данного культурного сооружения отсутствуют какие-либо документы о создании религиозной организации.

Представитель управления административными зданиями аппарата Рады сообщил суду, что в июне 2017 года комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности принял решение закрепить комнату на седьмом этаже за депутатом от Оппозиционного блока Юрием Мирошниченко. При этом комната была переоборудована в “Кабинет милосердия”, “однако чем вызвано оформление данного кабинета в религиозном стиле ответчику неизвестно”.

Суд установил, что при переоборудовании комнаты были допущены нарушения требования правил пожарной безопасности. А использование открытого огня в помещении, где находится значительное количество людей, создает угрозу их жизни.