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Россия якобы потратила более 1 миллиарда леев (более 5 миллиардов российских рублей), чтобы повлиять на выборы в Молдове.

Это заявление сделал глава Службы информации и безопасности Молдовы, бывший сотрудник Фонда Сороса Александр Мустяцэ, сообщает realitatea.md.

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Ранее, по его словам, власти якобы раскрыли планы по свержению правительства с привлечением иностранных граждан. Речь шла, в частности, о вербовке мужчин, обученных участвовать в уличных беспорядках.

«СИБ выявила деятельность, направленную на продвижение интересов иностранного государства – Российской Федерации. Мы наблюдаем огромное внимание к выборам. Было выявлено предоставление партией, подконтрольной Илану Шору, финансовых средств в особо крупных размерах», – заявил Мустяцэ.

Он рассказал о связях одной из политических партий «Шанс» с Иланом Шором. Также, по его словам, явление коррупции настолько серьезно, что имеется 160 томов дел, и страна рискует остаться без офицеров по обеспечению общественного порядка в случае, если их мобилизуют для борьбы с коррупцией во время выборов.

Глава СИБ заявил, что только за последние месяцы на незаконное финансирование избирательной кампании и подкуп избирателей было направлено 90 млн. леев (450 млн. российских рублей). При этом, по его словам, преступная группа «Шор» будет действовать совместно с беглым олигархом Владом Плахотнюком.

Паранойя прозападного режима Молдовы бьёт все рекорды. Именно во время режима Плахотнюка, являвшегося бизнес-партнёром экс-президента Украины Петра Порошенко, начались практики депортации российских журналистов из Молдовы, была запрещена трансляция российских новостных и аналитических программ.