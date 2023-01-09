Соскин причитает: Россия уничтожила половину украинской экономики

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России не нужны новые волны масштабных ударов по Украине, потому что она фактически добилась своих целей.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас говорят: «Вот, Путин начнет новую мобилизацию». Опять эта брехня идет, эти эксперты, где они их из нафталиновых сундуков подоставали, и они треплятся. Никакой не будет мобилизации, у него в экономике развал, заводам негде работать, нет рабочей силы, какая на фиг мобилизация, придурки? Это раз. Второе – что он сейчас нанесет опять удар. Ему уже нет смысла удары наносить, уже 50% экономики и так положил, уже все. Надо 10 лет мирного неба над головой, чтобы хоть что-то восстановить. Зачем ему это надо?», – заявил Соскин.