Соскин: В Бахмуте бойцы мрут пачками. Где их брать?

Вадим Москаленко.  
27.03.2023 22:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский очень любит делать воинственные заявления, однако если посмотреть объективно, воевать нечем.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский очень любит делать воинственные заявления, однако если посмотреть объективно, воевать...

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«Он говорит: будем воевать. Так воевать нечем! Он сам сказал, что нечем воевать. Он сам заявил японцам, что наступления быть не может, потому что нет достаточных объёмов оружия. Путин ему сейчас ответил – на твои, сколько там тебе дадут, четыреста с чем-то танков, РФ сделает ещё 600 танков, они будут хуже, но их 1600.

На самолёты – так вообще тебе в разы больше, на снаряды и прочее тоже в разы больше у него. Зеленский? Живая сила – у него навалом этого. У него по указу этих военнослужащих в армии должно быть 1 миллион и 200 тысяч. Украина не может 200 тысяч набрать, уже некого набирать. Уже всех бедных, незащищённых, молодых, детей – уже всех бросили.

Что заявила английская газета «Sun»? В Бахмуте каждый день Украина теряет от 100 до 200 человек. В месяц это сколько, даже если по 100 брать? 3000 это много! А где их брать?», – возмущался Соскин.

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