«Состоялось заседание»: мэра Ялты призовут лишить Софию Ротару звания почётного гражданина города

Любовь Смирнова.  
05.02.2024 18:50
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Культура, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Украина, Ялта


Русская община Крыма предложила лишить певицу Софию Ротару звания «Почетный гражданин Ялты».

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил зампредседателя Русской общины Крыма Владимир Резанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Русская община Крыма предложила лишить певицу Софию Ротару звания «Почетный гражданин Ялты». Об этом...

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«Состоялось заседание президиума Русской общины, на котором обсуждался вопрос по поводу наших… Я бы не сказал, что это недруги, но всё равно это враги. И сейчас готовится обращение к руководителям Ялты Константину Шимановскому и Янине Павленко о том, чтобы лишить звания «Почётный гражданин Ялты» Софию Ротару. Объяснять, наверное, не надо. До сих пор тянется», – отметил Резанов.

София Ротару публично поддерживает ВСУ и оказывает финансовую помощь. В Ялте певица выставила на продажу отель «Вилла София» – памятник архитектуры «Купальни Роффе», где в советское время располагалась репетиционная база и студия звукозаписи ансамбля «Червона рута», солисткой которого была Ротару.

В 90-е ей удалось за копейки оформить здание в собственность и сделать в нем бутик-отель на 12 номеров. Хотя крымский парламент принимал решение о передаче имущества для создания музыкального продюсерского центра, в том числе – для одаренных детей. Призывы национализировать «Виллу София» в Крыму звучат как от политиков, так и от общественников, и глава парламента Владимир Константинов заверил, что депутатский корпус проголосует «за».

У Ротару два объекта недвижимости. Частный дом в поселке Никита, где певица жила вместе с семьей, поскольку страдала от туберкулеза, и бутик-отель на набережной Ялты.

Ранее в Крыму почетных званий лишились первый и второй президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма. Их оставили без республиканских наград и званий, а Кучму также лишили званий «Почетный крымчанин», «Почетный керчанин» и «Почетный гражданин Севастополя».

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