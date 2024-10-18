«Сотни тысяч флагов на кладбищах»: генерал ВСУ онемел от потерь ВСУ

ВСУ несут страшные потери потери в войне. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, Береза привёл слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, заявившего, что якобы «Россия не достигает значительных успехов на поле боя».

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«Мы потеряли один населённый пункт – в масштабах Украины это ни о чём. Если брать вопрос, сколько людей погибло при обороне этого пункта, в масштабах человека – это ни о чём. Но давайте посмотрим, что каждый клочок земли это наша народная собственность, а каждая жизнь бесценна. Поэтому на войне гибель одного – трагедия, а гибель сотен тысяч – статистика.

Я вчера проезжал несколько больших городов, и специально проезжал вдоль кладбищ посмотреть на количество погибших. Житомир вообще впечатляет. Ты просто немеешь. Потому что видишь каждые два-три месяца, насколько добавляется количество погибших. А самое страшное – это та тишина. Когда ветер полощет сотни тысяч флагов – и тишина» – сказал в ответ Кривонос.