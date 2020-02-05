05.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Украина
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Сотни тысяч пациентов психбольниц Украины оставят без помощи


В 2020 году на Украине существенно вырастут тарифы на медицинские услуги, что оставит без лечения целый ряд категорий больных.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Виктор Сердюк, президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так эксперт прокомментировал опубликованный Кабмином проект постановления о гарантиях медицинского обслуживания населения в 2020 году. В частности, документ предполагает повышение тарифа на психиатрическую помощь до 7400 грн (около 300 долларов США).  Для многих эта сумма может оказаться неподъемной, предостерегает Сердюк.

«Больной психическим заболеванием – это как больной диабетом. Он постоянно должен находиться на каком-то фоновом лечении. Иначе он либо себя убьет, либо агрессию наружу. И таких людей сотни, тысячи.

Слава Богу, они еще пока получают бесплатные таблетки и держатся. Но через две недели, через месяц после того, как они перестанут их потреблять, такой больной будет делать то, что ему скажет «голос». Вот что делать? И что эти люди будут делать?» – сказал он.

Многим больным, которые сейчас находятся на лечении в психбольницах, просто негде жить. Такая же проблема – с больными туберкулезом. Эти люди не могут обходиться без медицинской помощи, которая им уже не будет оказываться, – предупредил Сердюк.

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