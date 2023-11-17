«Сотни тысяч уклонистов» – экс-полковник СБУ заявил, что неонацизм уже не работает
Националистическая пропаганда уже не помогает Киеву отправлять обманутое население на убой.
Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Касательно мобресурса – надо военно-патриотическим воспитанием уже заниматься. Не национал-патриотическим, а военно-патриотическим. Это две совершенно разные вещи.
У нас ведь проблема с мобресурсом. Вы не задумывались, почему войну называем отечественной, а столько уклонистов не идут на войну? Сто тысяч уголовных производств по уклонистам, вы что. Это вообще, когнитивный диссонанс происходит. Этим надо заниматься», – сказал Стариков.
Он подчеркнул, что большинство украинских солдат уже не хотят бессмысленно умирать на войне с превосходящим противником.
«Желание выполнять задачу и высокий уровень мотивации личного состава – это очень хорошо. Но ты ж с саблей и сапёрной лопаткой на танк не пойдёшь. Тебя убьют.
Умирать лучше всего за победу, а умирать за поражение – зачем это надо? Умирать – это если победа, если всё будет обеспечено, а если нет?», – риторически подытожил эксперт.
Спасибо!
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