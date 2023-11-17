«Сотни тысяч уклонистов» – экс-полковник СБУ заявил, что неонацизм уже не работает

Вадим Москаленко.  
17.11.2023 18:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Националистическая пропаганда уже не помогает Киеву отправлять обманутое население на убой.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Националистическая пропаганда уже не помогает Киеву отправлять обманутое население на убой. Об этом в...

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«Касательно мобресурса – надо военно-патриотическим воспитанием уже заниматься. Не национал-патриотическим, а военно-патриотическим. Это две совершенно разные вещи.

У нас ведь проблема с мобресурсом. Вы не задумывались, почему войну называем отечественной, а столько уклонистов не идут на войну? Сто тысяч уголовных производств по уклонистам, вы что. Это вообще, когнитивный диссонанс происходит. Этим надо заниматься», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что большинство украинских солдат уже не хотят бессмысленно умирать на войне с превосходящим противником.

«Желание выполнять задачу и высокий уровень мотивации личного состава – это очень хорошо. Но ты ж с саблей и сапёрной лопаткой на танк не пойдёшь. Тебя убьют.

Умирать лучше всего за победу, а умирать за поражение – зачем это надо? Умирать – это если победа, если всё будет обеспечено, а если нет?», – риторически подытожил эксперт.

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