Сотрудничество Украины и Запада под угрозой – Бортник

Вадим Москаленко.  
13.06.2024 10:57
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


Как бы ни окончились выборы в западных странах, продолжение их помощи Украине окажется под угрозой. Об этом в эфире интернет-канала «Apasov» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Смена любого западного политика – это проблема для Украины. Потому что обратите внимание, что сотрудничество с нашими западными партнёрами, оно всё зиждется или на временных документах низкого международно-правового уровня, или на личных договорённостях и отношениях. Даже в рамках G-7, или «Рамштайн+», всё это никак надлежащим образом не закреплено. Любое следующее правительство имеет огромный соблазн начать игнорировать часть достигнутых таким образом договорённостей», – сказал Бортник.

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Как бы ни окончились выборы в западных странах, продолжение их помощи Украине окажется под...


«Сейчас мы пытаемся заключить эти соглашения об оказании помощи в случае нового вторжения, но они не касаются нынешнего цикла войны. Они касаются следующего цикла войны. Поэтому любая смена правительства будет вызывать как минимум притормаживание сотрудничества. Как максимум – может привести к его пересмотру», – подытожил эксперт.

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