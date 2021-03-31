Совфед РФ освободил от уголовки застуканных под кайфом лиц

31.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Совет Федерации одобрил поправки в федеральный закон, согласно которым дело о производстве или сбыте наркотических и психотропных веществ не может быть возбуждено по факту нахождения лица в состоянии наркотического опьянения.

Представил документ в ходе заседания верхней палаты председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что данный закон был отклонён СФ в декабре прошлого года, и добавил, что сейчас представлен новый вариант, принятый Госдумой в редакции Согласительной комиссии.

«Федеральный закон устанавливает, что сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, не может служить основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 228-1 и 228-4 УК РФ в части незаконного сбыта указанных средств и веществ», – сказал Клишас.

По его словам, все замечания СФ, послужившие основанием отклонения федерального закона, устранены.

«В частности, была полностью устранена необходимость устанавливать предмет преступления в ходе доследственной проверки», – подчеркнул предком и добавил, что по этому поводу были проведены консультации и с Генпрокуратурой, и с МВД.

«Это хорошая практика. Когда есть сомнения по тому или иному закону, мы отклоняем, и в рамках Согласительной комиссии с Госдумой его дорабатываем», – прокомментировала спикер СФ Валентина Матвиенко.

За одобрение федерального закона №103 проголосовали все 152 находящихся в зале сенатора.