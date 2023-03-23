Современная российская техника стала поступать на передовую – военкор Хайруллин

Анатолий Лапин .  
23.03.2023 18:14
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия стала использовать на передовой в Донбассе современные виды вооружения и техники.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия стала использовать на передовой в Донбассе современные виды вооружения и техники. Об...

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По словам Хайруллина, там замечены и новые танки, и планирующие авиабомбы, и российский аналог «Хаймарс».

«Как раз, когда мы ехали, не буду говорить, где они прячутся, но мы заехали, стояли два «Терминатора», там работают. Сегодня ехали – «Мста-С» стреляет «Краснополем», управляемым снарядом. Такой факт, что мы ехали по дороге, она 70 километров перла по дороге. На прошлой неделе у нас был эфир на «Первом канале», мы случайно встали в одном месте – смотрим, «Торнадо-С», «Смерч» отработали.

Это новейшие вооружения, разрушительные, большая радость, что они появились. Летают «Сушки», Су-34 наши, «утята», работают, и работают управляемыми бомбами. Регулярно – всю ночь бомбят, весь день бомбят, работают, канонада стоит беспрерывно. И там Т-90 работают со стороны Красногоровки как раз наши танки, в Марьинке. То есть, очень серьезно за них взялись – и отрадно, что самые современные виды вооружений», – отметил Хайруллин.

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