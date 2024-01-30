Союзники США откажутся от поддержки Украины вслед за Штатами – Блинкен

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США сейчас пытаются распределить бремя нагрузки поддержки Украины среди своих европейских и азиатских партнеров.

Об этом на встрече с генсеком НАТО заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Блинкена, если Штаты откажутся от такой поддержки, то их примеру последуют и другие союзники.

«Мы занимаемся разделением бремени этой нагрузки, которая пришлась на целый ряд стран, на наших партнеров. Это касается не только европейских партнеров – у нас и в других частях земного шара, а Азии есть партнеры, которые участвуют в этом процессе вместе с нами», – сказал глава Госдепа.

«Но если мы, Соединенные Штаты, не сможем выполнить свои обязательства, то станет сложнее и для наших партнеров, европейских партнеров придерживаться своих обязательств. Поэтому я думаю, что наши обязательства значат очень многое, и очень важно, чтобы мы выполняли свои обещания», – заявил Блинкен.