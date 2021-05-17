Союзники США считают стратегическим самоубийством одновременное противостояние России и Китаю

17.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Угроза, исходящая от США в адрес России и Китая, способствует укреплению экономического и военно-политического сотрудничества между Москвой и Пекином.

Об этом в «Известиях» пишет эксперт межкультурного исследовательского центра Университета Хучжоу (Китай) Виктор Пироженко.

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По его словам, Вашингтону будет сложно мобилизовать своих союзников на самопожертвование «во имя общих интересов Запада» в условиях включенности КНР в мировой рынок и все более важной роли в глобальном разделении труда.

«Во-вторых, общая угроза, исходящая от США в адрес России и Китая, способствует укреплению экономического и военно-политического сотрудничества между Москвой и Пекином.

В китайском экспертном сообществе подчеркивают справедливую мысль, что ни один союзник США не готов противостоять Китаю и России одновременно, поскольку это почти равносильно стратегическому самоубийству. А это значит, что согласованные действия РФ и КНР на международных площадках со временем принудят слабеющие США и их союзников согласиться с многополярным миром и повысят шансы избежать новой холодной войны», – резюмирует Пироженко.