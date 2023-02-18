Союзное государство прирастет Кавказом?

Вчера белорусский президент на встрече с российским коллегой заявил о готовности выпускать хорошо себя зарекомендовавшие на Украине штурмовики СУ-25 и о том, что принятые ранее союзные программы выполнены уже на 80 процентов.

После этого диалог продолжился за закрытыми дверями и по его итогам не прозвучало никаких публичных заявлений. По всей видимости, потому, что визит еще не окончен и самые интересные слова будут сказаны позже.

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Лукашенко остается в России. «Боинг», на котором он прилетел, провел ночь в аэропорту «Внуково», а затем направился на северо-запад и приземлился в Тверской области. Именно там находится государственная резиденция «Русь», где он уже гостил несколько дней в июне прошлого года, пропав на это время из публичного пространства.

Пресс-служба руководителя Белоруссии в этот раз снова загадочно молчит. Ничего не сообщается ни о его планах на ближайшие дни, ни о том, находился ли он на борту своего самолета.

Вместе с тем, на следующей неделе в Москве ожидаются важные и интригующие события, участие в которых президента Белоруссии выглядит многообещающе.

Помимо него в российскую столицу стягиваются лидеры двух других дружественных, но пока еще не признанных Белоруссией государств. В Москву уже прилетел президент Абхазии Аслан Бжания, а к 22 февраля туда должен прибыть глава Южной Осетии Алан Гаглоев.

Уже очевидно, что произойдет что-то очень важное, но пока до конца неясно, что. 21 февраля Путин обратится с посланием к Федеральному собранию и многие эксперты считают, что в нем он сделает судьбоносные заявления. В пользу этого говорит то, что на следующий день пройдут внеочередные заседания Госдумы и Совета Федерации, а затем и масштабный патриотический митинг-концерт в Лужниках, на котором снова выступит Путин.

Практически в одной точке пространства и времени сосредоточены судьбоносное послание, заседания палат парламента, патриотический митинг с участием Путина, задержавшийся Лукашенко да еще и Бжания с Гаглоевым. Такое количество совпадений явно неспроста.

Первое, что приходит в голову – то, что скоро Россия прирастет еще двумя субъектами федерации. Об этом сейчас говорят много и Абхазия с Южной Осетией вряд ли будут против такого варианта. В составе России эти республики ждет гарантированный мир, а Абхазию, расположенную через речку от любимого Путиным Сочи – еще и инвестиционный бум.

Вот только не уверен, что приближающаяся годовщина начала СВО будет подходящим информационным фоном для присоединения новых территорий. Да и присутствие Лукашенко в этот сценарий тоже не особо вписывается. Нельзя не учитывать и фактор Грузии, которая продолжает воспринимать эти территории своими. Присоединение их к России там однозначно будет воспринято как аннексия и о наметившемся потеплении в отношениях придется забыть.

Даже пророссийские грузины продолжают надеяться на возвращение республик в ответ на разворот вектора грузинской политики от Запада к России. Вступление же в Союзное государство формально ничего не меняет – республики как были частично признанными территориями, экономически полностью зависящими от России, так ими и останутся. К тому же, двери в Союзное государство остаются открытыми и для самой Грузии.

Конечно, некоторые, особенно, в среде белорусской оппозиции и слишком уж оптимистичных российских патриотов, уже заговорили и о том 21-22 февраля в состав России войдет и вся Белоруссия, однако шансов на это немного. Не для того Лукашенко сейчас активно занимается переформатированием всей политической системы.

Прямо накануне визита он юридически завершил этот процесс, подписав новые законы о партиях и гражданском обществе. Вся риторика белорусского президента кричит о том, что от государственного суверенитета он отказываться точно не собирается. За день до визита он специально в очередной раз это подчеркнул, собрав импровизированную и незапланированную пресс-конференцию.

Поэтому наиболее вероятный сценарий – вступление в Абхазии и Южной Осетии в состав Союзного Государства. Именно для этого и понадобится присутствие белорусского президента. Разговоры об этом ходят еще с момента обретения ими независимости и главы этих государств тоже не против. Бжания говорил о таком желании уже этой осенью. Но препятствием всегда была позиция Минска. Лукашенко неоднократно отказывался признавать независимость этих государств. Теперь ситуация изменилась. Про многовекторность можно забыть, на мнение Запада белорусскому президенту оглядываться уже бессмысленно, чего не скажешь о позиции Москвы. Вступление двух новых участников в Союзное государство автоматически будет означать их официальное признание Белоруссией. Ждать такого шага от союзника пришлось почти 15 лет.

Не исключено также, что на следующей неделе на месте Союзного государства мы увидим нечто новое. Документы о его создании подписывались давно, до сих пор полностью не реализованы и нуждаются в серьезной ревизии. К тому же, раз уж Лукашенко сказал, что союзные программы реализованы на 80 процентов, вывод напрашивается сам собой – пора решать, что делать дальше. Союзное государство России и Белоруссии при всей своей неоднозначности было самым успешным интеграционным проектом на постсоветском пространстве. Но теперь, видимо, пришло время делать следующий шаг.