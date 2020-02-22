Создание ХНР на Украине вошло в финальную стадию

22.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин с раздражением отреагировал на выдвинутую ему в эфире ТВ претензию представителя партии Владимира Зеленского о причастности к попыткам создания Харьковской Народной Республики в 2014 году.

«Вы «ХНР» делаете из Украины своими заявлениями, своими действиями. ХНР у вас получается вот такая, классная. Только это не Харьковская Народная Республика, это «Хуторянская народная республика». Вы из Украины, некогда промышленной, ведущей по многим направлениям страны, делаете забитое село, откуда сами приехали. Поэтому я вас прошу, вы на личности не переходите, вы меня никогда не переговорите, я вас всех насквозь вижу, и ещё придёт время – со всех вас спрошу», – заявил экс-губернатор депутату от «Слуги народа» Ольге Василевской-Смаглюк.

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«Где вы были, когда российские войска стояли под Харьковом?» – спросила Смаглюк.

«Какие танки, под каким Харьковом? Вот, скажите, вы зачем пришли в Верховную раду? Вам ещё учиться! Какие танки – от Харькова до границы 40 километров. Что вы бред несёте? Что журналистом бред несли, теперь депутатом», – ответил Добкин.

«Сейчас человек из Литвы рассказывает нам, как правильно», – попыталась поддеть экс-депутата Смаглюк, обращая внимание, что Добкин включился в эфир по скайпу и, якобы, находится на отдыхе в Прибалтике.

«Я с Украины, я не с Литвы. Вы совсем уже там с дуба упали? Я нахожусь здесь, потому что я хочу здесь находиться эти дни! Я с Украины, я украинец, я живу в Украине. И хрен у вас получится меня с Украины выдавить! Соросята хреновы», – заявил Михаил Добкин.