Сожрите друг друга: Крышуемые СБУ нацисты пикетировали МВД Украины

22.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несколько десятков радикалов вечером в понедельник пикетировали МВД Украины из-за известия о том, что видные члены «крышуемой» СБУ нацистской группировки С-14 Евгений Карась и Сергей Мазур могут стать фигурантами уголовных дел.

В анонсе пикета было сказано, что Карасю и Мазуру готовятся вручить подозрение по уголовным делам, связанным с давлением на «Союз православных журналистов», защищающий УПЦ МП, а также за участие в беспорядках на суде по обвиняемому в сотрудничестве с российскими СМИ журналисту Василию Муравицкому.

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«Я думаю, Авакову сейчас поступило такое предложение от Медведчука: «Ты сейчас посадишь националистов, которые против нашего сотрудничества с Россий»… А взамен ему будут определённые преференции, потому что у него сейчас проблемы с должностью – Зеленский его то собирается убирать, то не собирается. И Аваков таким образом пытался обеспечить себе поддержку», – сказал Карась под зданием МВД.

После этого митингующие начали скандировать «Аваков – чёрт», «Вручай подозрение ФСБ!», жгли файера и размахивали плакатами «Аваков – рашистский пропагандон», «Авакова в отставку», «Аваков = Захарченко» и т.п.