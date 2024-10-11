Сожрите друг друга: Растерявшая популярность баба Юля чихвостит Зе в Верховной раде

Вадим Москаленко.  
11.10.2024 10:09
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Сюжет дня, Украина, Экономика коллапса


У чиновников режима Зеленского шикарная жизнь, а простое население Украины погрязло в нищете.

Об этом в ходе заседания украинского парламента заявила экс-премьер Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У чиновников режима Зеленского шикарная жизнь, а простое население Украины погрязло в нищете. Об...

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«Обычные украинцы, которые получают немножко больше минимальной заработной платы, которые уже не сводят концы с концами, не могут себе позволить даже поесть вдоволь, потому что надо делить эти копейки, которые они получают.

Сегодня медики наши, педагоги, ученые, библиотекари, воспитатели, простые работники обычных промышленных предприятий, вот они все получают заработную плату, которую им надо делить между коммунальными услугами, между тем, что поесть, тем, чтобы что-то для ребенка купить», – картинно сокрушалась «газовая принцесса».

«Загнали в нищету практически всю страну. И сейчас, когда деньги нужны армии, а они позарез нужны, оставляют совершенно без налогообложения всю олигархию, все мощные миллиардные корпорации, потому что работает Закон об «инвестняне» освобождает всю олигархию от налогов и еще и обязывает 30% внесенных инвестиций из бюджета государственного уплатить.

Абсолютно необлагаемым остается игорный бизнес. Также у нас есть Закон о технопарках, индустриальных парках, где далеко не тем даются льготы. Должны давать тем, кто имеет уникальные изобретения, реальные научные разработки, которые могут стране что-то принести и они уникальны, и их во всем мире освобождают от налогообложения. А у нас в технопарки, в индустриальные парки кто ушел? Просто те, у кого есть вход в Кабмин и могут уклоняться от уплаты налогов, начиная от рекламного бизнеса и заканчивая посредническими торговыми операциями. Они не платят сегодня ни копейки налогов», – добавила бабка с косой.

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