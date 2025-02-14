Сожрите друг друга: В Киеве продолжают собачиться из-за закупки старых реакторов для АЭС

Вадим Москаленко.  
14.02.2025 13:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Сожрите друг друга, Украина


Намерение купить в Болгарии два российских реакторов для Хмельницкой АЭС является коррупционной схемой на 500 миллионов долларов. Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Намерение купить в Болгарии два российских реакторов для Хмельницкой АЭС является коррупционной схемой на...

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«Это как продать авто, но без стекла, дверей, двигателя. И нужно докупать. Пуск, отладка – это всё должны делать русские. То есть, мы должны прийти к «Росатому», и просить это всё запустить, да ещё и докупить. А они ещё скажут, что не продадут, и тогда мы через кого-то перекупаем.

Вместо того, чтобы прийти к тем же американцам, и предложить сделать нормальный проект. Это ж о самое дело, о котором говорит Трамп, США будут рады прийти в украинскую атомную энергетику», – разглагольствовал нацист, обслуживающий конкурирующий лагерь – Порошенко.

Он назвал советские реакторы «раритетным проектом, когда ещё керамики не было, и делали это устаревшее дерьмо».

«Даже россияне сделали уже новые реакторы. Там даже один блок собрать не получится, и все это знают», – уверяет Береза.

«Просто хотят «распилить». Там интересная история – ещё недавно это стоило 0,6 миллиардов, а сейчас – 1,21 миллиардов. Понятно, что эти полмиллиарда кто-то уже в голове себе поделил. Докупили участки в Лондоне или Италии прикупили новую яхту.

И теперь десятки миллиардов с поднятых тарифов пойдут не на армию, не в энергетику, а в Болгарию, непонятно на что», – подытожил нацист.

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