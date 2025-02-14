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Намерение купить в Болгарии два российских реакторов для Хмельницкой АЭС является коррупционной схемой на 500 миллионов долларов. Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это как продать авто, но без стекла, дверей, двигателя. И нужно докупать. Пуск, отладка – это всё должны делать русские. То есть, мы должны прийти к «Росатому», и просить это всё запустить, да ещё и докупить. А они ещё скажут, что не продадут, и тогда мы через кого-то перекупаем. Вместо того, чтобы прийти к тем же американцам, и предложить сделать нормальный проект. Это ж о самое дело, о котором говорит Трамп, США будут рады прийти в украинскую атомную энергетику», – разглагольствовал нацист, обслуживающий конкурирующий лагерь – Порошенко.

Он назвал советские реакторы «раритетным проектом, когда ещё керамики не было, и делали это устаревшее дерьмо».

«Даже россияне сделали уже новые реакторы. Там даже один блок собрать не получится, и все это знают», – уверяет Береза.