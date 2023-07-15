Сожрите друг друга: Во Львове из помещения вышвырнули поставщиков борщей для ВСУ

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Во Львове местные власти выгоняют из занятого помещения «волонтёрскую кухню», которая уже 10 лет обеспечивала питанием украинских карателей, поставляя им сухпайки.

На это на заседании Верховной рады пожаловалась известная как «голос львовского Евромайдана» депутат от «Европейской солидарности» София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Редко когда найдется хоть одна бригада, которая не получала сухих борщей, супов, вареников, каш, медовиков, имбирных смесей от «Львовской волонтерской кухни». И сейчас их выгоняют из помещения, отрезают во Львове им воду и электричество под предлогом того, что, извините, надо делать ремонт. Очередное большое воровство, которое сопровождается тем, что волонтерам «Львовской волонтерской кухни» не дают ни одного альтернативного приспособленного, нормального помещения для проведения своей работы», – сокрушалась Федина.

Она пересказала свой разговор с львовскими чиновниками:

«Мне сегодня перезвонил один из представителей военной администрации и отметил, что волонтеры говорят неправду, волонтеры как-то не так организуют процесс, у них, извините, там какая-то антисанитария и вообще: «а кому это надо, потому что Вооруженные силы обеспечивают питанием?»/ Так мне бы очень хотелось увидеть этого представителя администрации, не буду называть, потому что, может, еще передумает, на самой передовой! Потому что не волонтеры должны искать помещение! Не волонтеры должны где-то там что-то просить, а государственная власть и в частности львовская военной администрации, которая сейчас занимается беспределом, должна помочь волонтерам! Ибо эти люди десятый год обеспечивают армию вопреки всем возможным проблемам», – истерила соратница Порошенко.