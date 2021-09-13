Созрел. В Белоруссии строят КПСС для Лукашенко

13.09.2021 22:40 (Мск), Минск , Артем Агафонов

Председатель белорусского общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько заговорил о создании на его базе политической партии.

Не сказать, что идея новая. О превращении самого многочисленного провластного общественного объединения в «партию власти» говорят уже давно, а в последние 3-4 года эта тема неоднократно озвучивалась руководством этой структуры и высшими чиновниками. Полгода назад даже мелькнуло название – «Партия народного единства», но тогда процесс дальше не пошел – ясности по поводу конституционной реформы и роли партий в будущем государственном устройстве не было.

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Сейчас конституционная реформа продолжает буксовать. Конституционная комиссия должна была внести на рассмотрение Лукашенко доработанный проект Основного закона еще 1 сентября. Сегодня уже 13 сентября, но о судьбе документа ничего не слышно. Видимо, какие-то принципиальные вопросы еще не решены и не согласованы. Допускаю, что 9 сентября проект Конституции возили в Кремль и слова Давыдько были ответом на реакцию его хозяина.

Совершенно очевидно, что Лукашенко сейчас всерьез обеспокоен сохранением существующей государственной системы после своего ухода. Причина неочевидна. Может быть, действительно, как утверждают некоторые, готовится к управляемому транзиту власти под давлением Кремля и хочет сохранить за собой основные рычаги управления страной. Может, всему виной возраст и здоровье.

Сейчас просматриваются уже два контура резервного управления страной. Первый был создан в мае, когда Лукашенко подписал декрет о передаче власти Совету Безопасности в случае собственной насильственной смерти.

Второй контур – это Всебелорусское собрание, которое в соответствии с опубликованным проектом Конституции становится конституционным органом, который получит право, в числе прочего, осуществлять процедуру импичмента и признавать легитимность итогов президентских выборов.

Таким образом, не избираемый напрямую населением орган получает возможность напрямую вмешиваться в государственную политику вплоть до смещения действующего главы государства. Этот контур управления уже более масштабный и имеет гораздо больше оснований для того, чтобы быть задействованным, но тоже предназначен, скорее, для особых случаев, чем для постоянного контроля.

И, наконец, третьим таким контуром, способным в перспективе подменить собой официальную государственную власть, сможет стать создаваемая партия власти. До сих пор Лукашенко не испытывал в ней необходимости, предпочитая не создавать в государстве дополнительных центров силы и сосредотачивая всю власть исключительно вокруг собственной персоны. В случае же транзита власти даже в пользу назначенного преемника, необходимость в таком центре силы для него резко увеличвается.

В новом варианте партия власти получила название «За Родину!». Это вам не «Единая Россия» и даже не «Партия народного единства». Тут, с одной стороны, подразумевается, что все остальные, как минимум, не за Родину, а с другой – само напрашивается продолжение «За Сталина!». Вот только вместо Иосифа Виссарионовича белорусам предлагается Лукашенко. Идеология новой партии стремительно деградирует от традиционного белорусского авторитаризма и прославления президента к отборному тоталитаризму.

Последний пример тому – заявление того же Давыдько о необходимости лицензирования блогеров, которые, по его словам, «за миллион лайков готовы маму поджечь».

«Под жёстким контролем должны находиться все блогеры, которые должны как-то классифицироваться, получать некую лицензию, разрешение и отвечать за свои действия», – приводит слова лидера «Белой Руси» официальное информационное агентство «Белта».

Как это будет выглядеть – представить сложно. Вероятно, что-то вроде блокировки всех соцсетей и их замена на государственную платформу, где постить можно будет только после получения лицензии от Мининформа или идеологического отдела исполкома. Белоруссия все больше становится похожа на Северную Корею.

В таких условиях, я очень даже допускаю, что мы сможем увидеть попытку реализации советской модели, в которой было неважно, кто был номинальным главой государства, а важно – кто генсеком правящей партии. Вот только станет ли такая партия устойчивой? В конце концов, КПСС объединяла коммунистическая идеология, а «Белую Русь» – только показная лояльность главе государства, в искренности которой есть большие сомнения.