18.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, ВСУ-убийцы, Донбасс, Культура, нацизм, Образование, Общество, Политика, Религия, Россия, Украина
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Спасибо «рагулям»: в Донбассе скоро совсем не останется украинцев – Бортник


В Крыму и республиках Донбасса исчезает прослойка населения, которую при Украине называли русскоговорящими украинцами, вместо них появляются русские.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый десятый ребёнок сегодня в Украине учится в школах на территориях, которые неподконтрольны Украине. 500 тысяч учеников сегодня ходят в школы Крыма и неподконтрольного Донбасса.

Если изначально конфликт действительно не имел религиозной или этнической составляющей, то сейчас он всё больше и больше ими обрастает. Потому что на Донбассе всё меньше украинского этноса, русскоязычных украинцев, всё больше просто русских», – заявил Бортник.

«Религиозно – то же самое. Начинает доминировать одна церковь, один религиозный подход, причём, с религиозным фундаментализмом на местах, это серьёзный вопрос», – отметил эксперт.


Также он выразил сожаление, что в студии нет представителей ВО «Свобода» или других националистов, которые хвастаются закрытием русскоязычных школ на Украине.

«Вы знаете, что сейчас русскоязычных школ в Украине больше, чем в 2012 году? Если в 2012 на территории Украины с Крымом и Донбассом было 1217 русскоязычных школ, на пике Януковича, то сейчас их минимум 1317 – на сто больше! Потому что все школы Крыма и Донбасса стали русскоязычными, там не осталось украиноязычного образования. А на Донбассе были сотни русскоязычных школ, на неконтролируемых территориях.

В то же время украиноязычных школ на остальной территории Украины уменьшилось на три тысячи единиц! Это последствие той политики языковой сегрегации, разделения нашего общества, которое проводили, этой этнической политики сегрегации.

Это всё надо учитывать, эти цифры надо брать и бить ими по лицу, всем тем людям, которые продолжают проводить эту гуманитарную политику, они не строят новую нацию, они просто разделяют существующую страну», – возмущался Руслан Бортник.

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