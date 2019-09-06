«Спасибо тебе, Володя» – Андрей Разин благодарит Зеленского

06.09.2019, Москва, Максим Карпенко

Певец Андрей Разин, лидер группы «Ласковый май» попросил президента Украины Владимира Зеленского снять мораторий на въезд российских артистов в страну.

Об этом он сообщил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Разин рассказал, что попросил разрешения на посещение артистами больных родственников, а Зеленский передал его письмо новому главе Минздрава Украины.

«Очень благодарен президенту Украины Володе Зеленскому за то, что он передал мою просьбу новому министру здравоохранения Украины Зоряне Скалецкой, которая рассматривает вопрос и, я думаю, что в ближайшее время Верховная рада даст разрешение артистам приезжать проведывать больных, а также своих детей. Потому, что очень многие артисты страдают из-за того, что не могут навестить своих родственников.

Например, я не могу навестить Нину Кирсо, солистку группы «Фристайл», из-за того, что прежний президент перекрыл кислород и сказал что Разин, как заслуженный артист Республики Крым и советник Главы Республики Крым, не может заехать на территорию Украины. А Нина уже давно лежит в коме в Полтаве. Надеюсь, когда я приеду, Нина сможет услышать мой голос, хоть чуть-чуть откроет глаза и придёт в себя. Володя, спасибо, что ты делаешь хоть что-то для того, чтобы мы соединились», – написал Разин.