Новости Украины

Русофобия – это форма современного западного нацизма в его культурном проявлении.

Об этом в эфире канала «Эмпатия Манучи» заявил народный артист России, актёр Дмитрий Певцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Против России идёт война всеми способами, война гибридная. От «тик-токов», заканчивая поставками оружия и запретом всего русского, Достоевского и так далее. Предполагаю, что меньше чем через год ситуация будет восстанавливаться в обратную сторону, потому что уже сейчас шестой пакет санкций, который разрабатывается, уже эмбарго на нефть – мы не трогаем, уголь – этого мы не касаемся, это пускай. Но даже если наши поставки продолжаются, у них там чудовищная проблема, особенно в Европе. Настанет момент, им придётся идти на попятную, они будут просить прощения – извините, мы ошиблись с Достоевским, всё это вернётся. Потому что войну они проиграли… В Европейской цивилизации полностью отсутствует идея. А власть денег, идея потребления – она конечна. Они уничтожают собственное население путём распространения ЛГБТ-философии. Мы видим, что многие правители в Европе бездетны – бездетные люди занимаются управлением государством, он своего ребёнка даже не воспитал. Если посмотреть на политическую элиту, там остались одни пигмеи», – рассказал Певцов.

Ведущий напомнил, что дед нынешнего канцлера Германии Шольца эсэсовский генерал.

«Это естественно. Если на Украине первый президент из той самой бандеровской молодёжи, которая участвовала в партизанских группах. Совершенно ясно, откуда ноги растут. Родина нацизма – Европа, это они придумали низших людей. И нацизм, родившись там, никуда не девался. Гитлер его показал во всей красе, но ничего никуда не девается. Собственно говоря, современная русофобия – это вид нацизма, но как бы культурный», – уверен артист.

Касаясь Украины, он отметил, что украинцы десятилетия обрабатывались пропагандой.

«30 лет там работает очень серьёзная идеология, уже много говорилось и об учебниках по истории. Глобус Украины – это шутка ещё с Советского Союза, сало в шоколаде. Но то, что там создана страна под названием «АнтиРоссия», она не Украина никакая. Если национальной идеей становится уничтожение своих собратьев – вот она, философия Геббельса в действии. Проблема в том, что они не в курсе, против кого воевали деды и прадеды. Молодёжь уверена в другом: что мы все воевали против русских, и русские всегда нас хотели завоевать», – объяснил Певцов.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

«То, что делает президент, я, может, не всегда догоняю, но я абсолютно доверяю тому, что он делает. Я очень рад, что началась эта операция, потому что сейчас началось окончание войны. Мало того, что это происходит в рамках всех международных конвенций, но происходит то, что очень многие и многие люди, любящие Россию, ждали много лет. Но президент имеет информации гораздо больше, чем мы, и наступил момент, когда мы к этому готовы. И поэтому началась спецоперация. Двумя руками за, и чем могу – помогу», – заверил российский актёр.