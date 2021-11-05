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05.11.2021 21:50 (Мск), Подгорица, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Политические диверсии, Произвол, Россия, Сербия, Скандал, Черногория
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Спецслужбы Джукановича незаконно прослушивали сербских политиков Черногории

Один из лидеров сербского Демократического фронта, депутат Скупщины Черногории Милан Кнежевич рассказал, что он...

Один из лидеров сербского Демократического фронта, депутат Скупщины Черногории Милан Кнежевич рассказал, что он и его соратники прослушивались спецслужбами с 5 по 7 июля 2020 года.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно нашей оперативной информации из Министерства внутренних дел, Агентство национальной безопасности (АНБ) с 5 по 7 июля 2020 года прослушивало весь отель «Палас», чтобы собрать данные на 278 волонтеров, депутатов и функционеров «Демократического фронта», которые находились на семинаре, – рассказал Кнежевич. – Часть записанного впоследствии была выложено на портале «Удар», поэтому я призываю Прокуратуру  провести расследование.

Как председатель Комитета безопасности, я инициирую заслушивание всех участников этого дела о прослушивании телефонных разговоров».

Также Кнежевич призвал главу АНБ Деяна Вукшича дать официальный ответ по поводу этого скандального происшествия.

Напомним, что в июле 2020 года вся полнота власти Черногории еще принадлежала Демократической партии социалистов нынешнего президента страны Мило Джукановичу. И только после выборов 30 августа того же года к власти в стране пришла оппонировавшая прозападным националистам коалиция, в которую входил и сербский «Демократический фронт».

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