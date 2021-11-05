Спецслужбы Джукановича незаконно прослушивали сербских политиков Черногории

Один из лидеров сербского Демократического фронта, депутат Скупщины Черногории Милан Кнежевич рассказал, что он и его соратники прослушивались спецслужбами с 5 по 7 июля 2020 года.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно нашей оперативной информации из Министерства внутренних дел, Агентство национальной безопасности (АНБ) с 5 по 7 июля 2020 года прослушивало весь отель «Палас», чтобы собрать данные на 278 волонтеров, депутатов и функционеров «Демократического фронта», которые находились на семинаре, – рассказал Кнежевич. – Часть записанного впоследствии была выложено на портале «Удар», поэтому я призываю Прокуратуру провести расследование.

Как председатель Комитета безопасности, я инициирую заслушивание всех участников этого дела о прослушивании телефонных разговоров».