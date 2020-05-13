Спешащие на теракт спецназовцы ВСУ переехали «побратима»

13.05.2020, Луганск, Сергей Вредников

На подконтрольной Киеву территории Луганщины украинские военнослужащие, направляясь по заданию провокационного характера, сбили на авто ВСУшника, которого пришлось с многочисленными травмами доставлять до медпункта в багажнике.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«6 мая командир 2 батальона 30 омбр подполковник Куликовский перевозил на служебном автомобиле группу отдельного Центра специальных операций «Восток» (бывший 3 полк ССО) для проведения провокационных обстрелов территории нашей республики. Во время движения Куликовский осуществил наезд на военнослужащего», – сообщил Осадчий.

По его информации, потерпевшим оказался ВСУшник 30 бригады сержант Пильгун, который в результате ДТП получил переломы костей ног и черепно-мозговую травму.

«Находившиеся в автомобиле командир группы с позывным «Чарли», его заместитель «Паркер», а также бойцы Олег Лавренюк, Сергей Катрюк, Владимир Клименко, Константин Засечко погрузили сбитого сержанта в багажник и привезли в бригадный медицинский пункт. До настоящего времени командованием скрывается истинная причина получения травмы военнослужащим», – добавил представитель оборонного ведомства.