Спикер МИД Украины заговорил на «языке агрессора», не заметив, что его снимают

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Новости Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко попался на общении на русском языке со своими подчиненными перед началом ежедневного брифинга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кто-то, мне скажите, когда начинать, – обратился Николенко к подчиненным «на языке агрессора», не заметив, что трансляция уже началась. «Я скажу», – так же по-русски пообещали чиновнику стоящие «за кадром».

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Ранее власти Украины обязали чиновников в рабочее место отказываться от родного русского языка под угрозой санкций.