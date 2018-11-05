Спикер со справкой уверен, что раскалывать Церковь ему помогает Бог

05.11.2018, Киев, Игорь Петров

Подписание соглашения с Константинопольским патриархатом дает основания украинской власти рассчитывать на проведение так называемого объединительного собора до конца ноября.

Об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады заявил спикер Андрей Парубий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В субботу было подписано важное, историческое соглашение между государством Украина и Вселенской патриархией, которая гарантирует создание единой поместной украинской православной церкви и предоставление ей томоса про автокефалию. С божьей помощью мы идем к нашей вековой мечте – созданию единой поместной православной церкви.

Подписанное соглашение даем мне уверенность надеяться, что уже до конца ноября будет проведен всеукраиснкий объединительный собор. Я уверен, что никакие силы не смогут остановить этот процесс. Я уверен, что нам помогает Бог. Искренне благодарю Вселенского патриарха Варфоломея за его отеческую опеку над украинском народом и будущем нашей церкви», – сказал Парубий.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Константинопольский патриархат” объявил Украину своей канонической территорией и начал процесс подготовки автокефалии.

Читайте также: Дедуля Филарет хоронит автокефальный проект Фанара