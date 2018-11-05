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05.11.2018, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Религия, Украина, Церковь
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Спикер со справкой уверен, что раскалывать Церковь ему помогает Бог

Подписание соглашения с Константинопольским патриархатом дает основания украинской власти рассчитывать на проведение так называемого объединительного собора до конца ноября.

Об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады заявил спикер Андрей Парубий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В субботу было подписано важное, историческое соглашение между государством Украина и Вселенской патриархией, которая гарантирует создание единой поместной украинской православной церкви и предоставление ей томоса про автокефалию. С божьей помощью мы идем к нашей вековой мечте – созданию единой поместной православной церкви.

Подписанное соглашение даем мне уверенность надеяться, что уже до конца ноября будет проведен всеукраиснкий объединительный собор. Я уверен, что никакие силы не смогут остановить этот процесс. Я уверен, что нам помогает Бог. Искренне благодарю Вселенского патриарха Варфоломея за его отеческую опеку над украинском народом и будущем нашей церкви», – сказал Парубий.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Константинопольский патриархат” объявил Украину своей канонической территорией и начал процесс подготовки автокефалии.

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