Спикер турецкого парламента поддержал захват российского Крыма

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Турция поддерживает территориальные претензии Украины к России и считает, что мир наступит тогда, когда ВСУ захватят Крым и новые субъекты РФ.

Об этом на форуме «Крымская платформа» заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Шентоп при этом заявил о готовности Турции стать посредником при переговорах Украины и России.

«Мы поддерживаем – поддержку моральную, материальную предоставляем Украине с самого начала. Мы будем надеяться, что мир наступит после того, как Украина восстановит свою полную территориальную целостность. Мы надеемся, что когда условия позволят, мы перейдем к дипломатическим средствам. Переговоры не означают компромисс, просто то, что удалось выиграть на поле боя, нужно закрепить дипломатическими инструментами. И мы готовы предоставлять свое посредничество в этом», – заявил Шентоп.