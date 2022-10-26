Спикер турецкого парламента поддержал захват российского Крыма

26.10.2022  13:31 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Крым, Политика, Россия, Турция, Украина
Новости Украины

Турция поддерживает территориальные претензии Украины к России и считает, что мир наступит тогда, когда ВСУ захватят Крым и новые субъекты РФ.

Об этом на форуме «Крымская платформа» заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Турция поддерживает территориальные претензии Украины к России и считает, что мир наступит тогда, когда...

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Шентоп при этом заявил о готовности Турции стать посредником при переговорах Украины и России.

«Мы поддерживаем – поддержку моральную, материальную предоставляем Украине с самого начала. Мы будем надеяться, что мир наступит после того, как Украина восстановит свою полную территориальную целостность.

Мы надеемся, что когда условия позволят, мы перейдем к дипломатическим средствам.

Переговоры не означают компромисс, просто то, что удалось выиграть на поле боя, нужно закрепить дипломатическими инструментами. И мы готовы предоставлять свое посредничество в этом», – заявил Шентоп.

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