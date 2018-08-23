Спиваться нету больше сил: в ВСУ планируют ввести «сухой закон»

23.08.2018, Донецк, Александр Гусар

Руководство «ООС» в зоне боевых действий планирует ввести «сухой закон».

Об этом на брифинге заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По нашим данным, в настоящее время командованием операции оккупационных сил готовятся предложения в ГШ МО Украины для последующей подачи их Порошенко, о введении на территории конфликта так называемого «сухого закона». Это позволит абсолютно запретить производство и продажу любых алкогольных напитков, так как другие способы борьбы с повальным пьянством в подразделениях на передовой уже не действуют», – сообщил Даниил Безсонов.

При этом он указал на то, что одной из основных причин такого разложения личного состава ВСУ, является полное отсутствие контроля над подчиненными со стороны командования.