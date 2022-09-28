«Справились бы на отлично»: мобилизацию надо было поручить Яндексу или Сберу – Нечаев

Проведение мобилизации в России нужно было поручить «Яндексу».

Об этом сегодня в Госдуме заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Где цифровизация? Почему все делается по старинке. Военкомы возомнили себя вершителями судеб. Для людей это вопрос жизни и смерти. К сожалению, то как мобилизация проходит – показывает качество управления на местах в нашей стране. Представьте, что например Яндекс или Сбер так бы работали. Это невозможно себе представить.

Поэтому у нас многие кто говорит, что пусть государство возьмёт на себя это, пусть государство делает это, ну вот так у нас государство делает. Я думаю, лучше бы поручили мобилизацию провести Яндексу. Они бы это красиво сделали. Или мэрии Москвы, например. Они раздали призы бы. Глупости? Спасибо, да», – сказал Нечаев.