«Справились бы на отлично»: мобилизацию надо было поручить Яндексу или Сберу – Нечаев

28.09.2022  18:54 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Проведение мобилизации в России нужно было поручить «Яндексу».

Об этом сегодня в Госдуме заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Проведение мобилизации в России нужно было поручить «Яндексу». Об этом сегодня в Госдуме заявил...

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«Где цифровизация? Почему все делается по старинке. Военкомы возомнили себя вершителями судеб. Для людей это вопрос жизни и смерти. К сожалению, то как мобилизация проходит – показывает качество управления на местах в нашей стране. Представьте, что например Яндекс или Сбер так бы работали. Это невозможно себе представить.

Поэтому у нас многие кто говорит, что пусть государство возьмёт на себя это, пусть государство делает это, ну вот так у нас государство делает. Я думаю, лучше бы поручили мобилизацию провести Яндексу. Они бы это красиво сделали. Или мэрии Москвы, например. Они раздали призы бы. Глупости? Спасибо, да», – сказал Нечаев.

По его словам, сейчас мобилизация, заявленная как частичная, проводится как полная.

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