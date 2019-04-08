«Сразу давить или сначала поговорить?» – в Москве решают, что делать с Украиной

08.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Вне зависимости от исхода выборов президента Украины, Россия должна занять выжидательную позицию для того, чтобы сохранить за собой инициативу.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой личный взгляд, какими бы ни были итоги выборов на Украине – их надо подвесить в плане признания: «Мы подумаем, обсудим, посмотрим, а дальше решим». Надо, чтобы этот шаг был на нашей стороне, надо создавать позицию, выгодную для себя, а не для них, думая, что они нам за это ответят благодарностью.

В 2014 году мы создавали выгодную Порошенко позицию, рассчитывая, что он отплатит нам благодарностью. Он тоже обещал за два дня остановить войну. Мы 25 лет создавали положительную позицию для Украины, торгуя газом, и всё ждали, что она ответит нам благодарностью. Этого не будет. Хватит этим заниматься, надо создавать выгодную позицию для себя, а потом двигаться дальше», – настаивает эксперт.

Однако, по мнению вице-президента федеральной палаты адвокатов Евгения Тарло, не надо обострять отношения с Владимиром Зеленским, потому что с ним якобы можно будет договориться.

«Сейчас не нужно обострять отношения лично с Зеленским, а нужно подумать, где можно найти точки, по которым мы можем договориться. По Крыму у него более нейтральная позиция, он говорит: «Когда власть в Москве сменится – тогда и заберём». Ну, пускай ждёт, или меняет власть в Москве.

По газу, я думаю, мы могли бы с Зеленским договориться. Это для нас сейчас жизненно важно, чтобы меньше конфликтов и истерии.

По Донецку давайте думать. Если мы остановим стрельбу, то люди смогут хотя-бы вздохнуть. Зеленский говорит о том, что нужно прекратить стрельбу, и пускай говорит, хотя-бы, потому что Порошенко говорит, что нужно наступать, захватить Донбасс, и так далее. И давайте в этом направлении двигаться: нужно прекратить стрельбу, пускай они платят пенсии своим гражданам. И пока что мы признаём границу Украины», – рассуждает Тарло.

На это ведущий российского политического ток-шоу Владимир Соловьёв возразил, что Киев не продлил договор о дружбе и сотрудничестве, так что у России теперь нет оснований признавать границы Украины.

«А я нет. У меня принципиально нет оснований признавать. До первого апреля я бы согласился с вами, а 1 апреля у нас с ними истёк договор, и они его не продлили. А границы были признаны на сновании этого договора», – парировал Соловьёв.

В свою очередь, донецкий социолог Евгений Копатько заявил, что улучшение отношений с нынешней Украиной невозможно, и предложил России занять более жёсткую позицию.

«На сегодняшний день обострение в мире идёт по многим позициям и направлениям, и Украина сегодня как место, где будет компромисс, я не вижу. То есть, в ближайшее время здесь будет обострение ситуации, связанное либо с проведением, либо с возможным срывом выборов.

Вопрос не в том, с кем разговаривать. Надо выдвигать те условия, когда с тобой будут разговаривать. Мы, к сожалению, несколько лет оправдывались и говорили: «Мы не такие». Сейчас нам нужен наступательный темп, говорить: «Если хотите разговора – значит, нужно менять риторику».

У нас с риторикой всё нормально, мы готовы к диалогу. В Донбассе, при всех сложностях и дикостях той жизни, они больше готовы именно на компромиссный диалог, чем в Киеве. Прямые переговоры между Киевом и Донбассом, и точка! Три миллиона с лишним людей имеют это право по всем позициям», – отрезал Копатько.