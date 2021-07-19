США атаковали грузовик с продовольствием в сирийской провинции Дейр эз-Зор

19.07.2021, Москва, Максим Никифоров

Беспилотник армии США атаковал грузовой автомобиль с продовольственными товарами в провинции Дейр эз-Зор. Инцидент произошел неподалеку от границы с Ираком.

По данным сирийского информационного агентства SANA, нападение было совершено в городе Аль-Букемаль, в районе Эс-Сувейда. Автомобиль был полностью уничтожен, но жертв в результате взрыва нет.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Не сообщается, кому направлялось продовольствие из атакованного грузовика, однако это уже не первый подобный случай, когда американцы лишают сирийский народ средств к существованию.

Военное присутствие США на востоке Сирии не только нежелательно, но и незаконно. Дамаск неоднократно требовал от Вашингтона покинуть занимаемые территории и прекратить разграбление природных ресурсов.

Местные СМИ ранее публиковали фото- и видеоматериалы, подтверждающие незаконные действия американских военных в ближневосточной стране. Используя нелегальные пункты перехода границы с Ираком, в соседнюю страну вывозится фактически украденная у сирийского народа нефть, а также зерно.

Борьбой с террористами сейчас занимается местная армия. Ранее во время активных боевых действий в стране эффективно показала себя «ЧВК Вагнера». Россияне внесли весомый вклад в разгром «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ), что позволило стабилизировать общую ситуацию в Сирии.

В ходе операции по освобождению нефтезавода «Коноко» под Хшамом в феврале 2018 года «вагнеровцы» столкнулись с американской авиацией. Военное командование США применило боевые самолеты против нескольких наземных отрядов, прижавших террористов к зданию завода. Российские бойцы добивались возвращения НПЗ под контроль сирийских властей.

Американский истеблишмент аргументирует военное присутствие в САР необходимостью борьбы с террористами ИГ. Но на практике, представители Пентагона привлекли местных боевиков к организации контрабанды. Свои экономические интересы Вашингтон ставит выше потребности сирийского народа в мире и безопасности, нарушая суверенитет независимого государства.