США бросают России наглый вызов в Арктике

12.05.2020, Москва, Олег Кравцов

Пандемия «короны» и вызванный ею мировой кризис экономики не помеха, чтобы поиграть мускулами и напомнить, кто в мире «гегемон». Так считает верхушка Соединённых Штатов. Вместо того, чтобы направить усилия в мирное русло – например, на восстановление «оптимизированного» за время правления Обамы здравоохранения – трампоиды решили проверить возможности своих ВМС в Баренцевом море под видом учений НАТО.

4 мая неподалёку от российской экономической зоны в Баренцевом море, но не пересекая её, начали маневры три американских эсминца класса «Арли Берк» – «Франклин Рузвельт», «Дональд Кук», «Портрер», а также британский фрегат управляемого ракетного оружия «Кент».

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Поддержку им оказывали американское вспомогательное судно «Сапплай», патрульно-разведывательный самолёт ВМС США P-8A Poseidon, разведывательный самолёт ВВС США RC-135.

Наблюдатели считают, что в маневрах приняли участие одна или две субмарины.

Военные эксперты не склонны недооценивать возможности четырёх англо-саксонских боевых кораблей, поддержанных подводной ударной силой.

Эсминцы класса «Арли Берк» несут 90 крылатых ракет «Томагавк» новейшей модификации, зенитные ракеты большой дальности «Стандарт-2», зенитные управляемые ракеты малой дальности ESSM, ракеты низкоорбитального перехвата SM-3, а также противолодочные ракеты вертикального пуска RUM-139 VLA. Прикрытие кораблей от атак противника обеспечивает современная система «Иджис».

В манёврах должен был принять участие норвежский корабль «Маряата» с комплексами зенитных ракет, однако норвежцы, для которых Баренцево море является зоной национальных интересов, от участия уклонились.

Эксперты считают, что поблизости от наших морских границ с 4 по 8 мая развернулись не просто «учения в сложных условиях арктической зоны», как было заявлено в официальной легенде, не просто демонстрация флага, а неприкрытая угроза, причиной которой является большая обеспокоенность США активным освоением Россией арктического региона.

В Вашингтоне очень недовольны тем, что Россия в Арктике имеет огромные преимущества перед другими игроками в силу своего географического положения, обладая также самым большим в мире и современным ледокольным флотом.

Начавшееся глобальное потепление, сопровождающееся активным таянием арктических льдов, открывает ослепительные перспективы для Северного морского пути, как наиболее безопасного и кратчайшего маршрута для грузопотока из Европы и Северной Америки в Юго-Восточную Азию и обратно.

США при таком раскладе оказываются на обочине праздника жизни, а их ВМС будут вынуждены топтаться у порога Северного Ледовитого океана, не имея возможности рулить потоками, снимая пенки и сливки, что для «гегемона» совсем уже невыносимо.

Как известно, «Вашингтонский обком» последние годы оказывает на Кремль беспрецедентное политическое давление, требуя «интернационализации» Севморпути, а по сути, передачи маршрута, проходящего вдоль российского арктического побережья, под практически единоличный контроль США.

Не особо надеясь на положительный результат от политического давления, Вашингтон начал выполнение программы милитаризации Арктики, затеяв строительство цепочки военных баз вдоль своей северной береговой линии, загрузив верфи строительством собственной ледокольной флотилии, без которых американские ВМС будут бесполезны в зоне сплошных льдов.

Таким образом, появление современных ракетных кораблей поблизости от российских берегов имеет, скорее всего, двоякий умысел. Во-первых, устроить мелкую пакость своим присутствием накануне 9 мая, во-вторых, показать волчий оскал, мол, удар крылатыми ракетами из арктических вод Россия отразить не сможет.

«Учения» в Баренцевом море ударных боевых кораблей США и Великобритании выглядит тем более не случайным, поскольку в это же время в Мурманск возвращался лихтеровоз «Севморпуть», доставивший 3 мая груз на военную базу «Арктический трилистник».

Что Россия может противопоставить этому достаточно наглому вызову?

К счастью, действия нашей страны в Арктике на два шага опережают усилия нашего потенциального противника.

Это своевременное развёртывание арктических бригад, строительство и обустройство ключевых пунктов обороны по всей протяжённости Севморпути и островных форпостах Северного Ледовитого океана.

Именно здесь базируется наш самый мощный Северный флот, а на островах Новая Земля и архипелаге Франца-Иосифа развёрнуты важнейшие оборонные комплексы, прикрывающие нашу страну со стороны Арктики: наблюдательные пункты, сеть радаров, сонаров, а также новейшие системы ПВО С-400 «Триумф» и Тор-М2ДТ в арктическом исполнении.Соответственно, США намерены получить опыт действия на море в условиях Крайнего Севера, правда, почему-то в мае, а не в январе, но лиха беда начало.

Российская военная база «Арктический трилистник».

Минобороны РФ отреагировало на «манёвры НАТО» учениями Северного флота, отправив на поиск вражеских субмарин три малых противолодочных корабля проекта 1124М «Альбатрос» и авиационную группу поддержки, в составе которой самолёты-разведчики и охотники за подводными лодками Ил-38.

Для усиления впечатления на потенциального супостата, в зону учений выдвинулся один из мощнейших неатомных кораблей Северного флота – крейсер «Маршал Устинов» проекта 1164, не так давно прошедший модернизацию.

Этот крейсер относится к младшей ветви проекта «Орлан», но, благодаря его уникальному ракетному вооружению, корабли этой серии заслуженно называют «убийцами авианосцев».

То есть появление поблизости от американских и английского эсминца крейсера «Маршал Устинов» с «Альбатросами» неприкрыто намекает любителям поиграть мускулами о том, что, в случае необходимости, у нас тоже есть накачанный бицепс.

Военно-морские эксперты не согласны с заявлениями некоторых российских политиков, считающих учения натовцев в Баренцевом море «бессмысленными» и напоминают, что в последний раз сильная корабельная группа НАТО появлялась вблизи от Мурманска ещё во времена СССР, во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр». Встречать авианосец и сопровождавшие его корабли были отправлены советские стратегические бомбардировщики.

Китайские наблюдатели также склонны считать, что США намеренно провоцируют и проверяют Россию на прочность в арктическом регионе. В общем, «никогда не было и вот опять».

Вывод делается однозначный: США с ближайшими союзниками предпринимают усилия по экстренной милитаризации Арктики. Этот «визит вежливости» не будет последним и нас не оставят в покое.

Арктический Тор-М2ДТ.

России, в свою очередь, следует крепить оборону своей арктической зоны, строить новые корабли и развивать инфраструктуру побережья вдоль Севморпути, сохраняя спокойствие и остужая горячие головы демонстрацией своего флага.