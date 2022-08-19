США будут затаскивать «миротворцев» в зону конфликта на ЗАЭС

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Новости Украины

Украина и США пытаются создать из Запорожской атомной станции демилитаризированную зону под международным контролем, для охраны которой может быть введен некий миротворческий контингент. Это будет означать появление третьей силы, которая сможет расширить свое присутствие в зоне конфликта.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нагнетание происходит обстановки, и это тоже используется, потому что американцы говорят: «Ну вот, видите, даже русские говорят, что будет страшный ядерный взрыв и пол-Европы снесет. Они в этом виноваты, потому что они сидят на Запорожской АЭС, а мы же предлагаем компромиссный вариант. Мы же предлагаем вывести Запорожскую АЭС под международный контроль. Пусть там стоят какие-то международные контролеры». Ну, понятно, международный контроль – международные силы, потому что их же кто-то должен охранять, международных контролеров», – отметил он.

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«Тогда уже надо туда ввести какие-то международные вооруженные силы, пусть даже полицейские. А это уже появление в зоне конфликта, причем, с согласия двух враждующих сторон, какого-то третьего третейского судьи. А уже потом, на основе этого можно будет расширять свое присутствие в зоне конфликта, в том числе военное присутствие, и решать свои проблемы уже. Поэтому – это несет серьезную политическую нагрузку, а военно-стратегической там никакой нет», – заявил Ищенко.