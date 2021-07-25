25.07.2021, Москва, Андрей Соколов
 
Ближний Восток, Вооруженные силы, Россия, Сирия, США
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США доставили новую партию оружия на базу Аш-Шаддади в Сирии

Военное командование США продолжает укреплять позиции на незаконно занятой территории Сирии. Очередная поставка военных...

Военное командование США продолжает укреплять позиции на незаконно занятой территории Сирии. Очередная поставка военных грузов совершена на базу в провинции Хасака.

Местные источники сообщили сирийскому информационному агентству SANA, что два американских вертолета приземлились на базе Аш-Шаддади, доставив логистическое оборудование и боеприпасы, а также группу солдат.

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Журналисты отметили, что силы США в восточной части арабского государства управляют тюрьмой, созданной на газовом месторождении Аль-Джабса, а также «Камп Аль-Булгар», расположенной восточнее Аш-Шаддади. Среди заключенных здесь находятся боевики «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ), часть из которых после освобождения вошла в местные группировки, сотрудничающие с американцами.

Захватив нефтеносные районы Сирии, США организовали контрабанду нефти и зерна. В нелегальном бизнесе по разграблению природных ресурсов, принадлежащих Дамаску, участвуют боевики, лояльные Вашингтону. Радикалы, для борьбы с которыми американские военные вторглись в эту страну, стали их ближайшими соратниками.

Сирийская армия в результате продолжительных боевых действий разгромила ИГ, вернув мир в страну. Во время активной фазы антитеррористической операции отлично проявила себя «ЧВК Вагнера»*. Российские специалисты сыграли ключевую роль в разгроме джихадистов.

Усилия сирийских правительственных подразделений нивелируются незаконным присутствием армии США на востоке страны. На занимаемой американцами территории скрываются радикальные элементы, бежавшие с подконтрольной Дамаску территории. Под прикрытием заокеанских партнеров они укрепляют свои силы, наращивают численность, что несет в себе угрозу для всей Сирии.



* «ЧВК Вагнера» называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящее из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.

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