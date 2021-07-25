25.07.2021, Москва, Андрей Соколов

Военное командование США продолжает укреплять позиции на незаконно занятой территории Сирии. Очередная поставка военных грузов совершена на базу в провинции Хасака.

Местные источники сообщили сирийскому информационному агентству SANA, что два американских вертолета приземлились на базе Аш-Шаддади, доставив логистическое оборудование и боеприпасы, а также группу солдат.

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Журналисты отметили, что силы США в восточной части арабского государства управляют тюрьмой, созданной на газовом месторождении Аль-Джабса, а также «Камп Аль-Булгар», расположенной восточнее Аш-Шаддади. Среди заключенных здесь находятся боевики «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ), часть из которых после освобождения вошла в местные группировки, сотрудничающие с американцами.

Захватив нефтеносные районы Сирии, США организовали контрабанду нефти и зерна. В нелегальном бизнесе по разграблению природных ресурсов, принадлежащих Дамаску, участвуют боевики, лояльные Вашингтону. Радикалы, для борьбы с которыми американские военные вторглись в эту страну, стали их ближайшими соратниками.

Сирийская армия в результате продолжительных боевых действий разгромила ИГ, вернув мир в страну. Во время активной фазы антитеррористической операции отлично проявила себя «ЧВК Вагнера»*. Российские специалисты сыграли ключевую роль в разгроме джихадистов.

Усилия сирийских правительственных подразделений нивелируются незаконным присутствием армии США на востоке страны. На занимаемой американцами территории скрываются радикальные элементы, бежавшие с подконтрольной Дамаску территории. Под прикрытием заокеанских партнеров они укрепляют свои силы, наращивают численность, что несет в себе угрозу для всей Сирии.

* «ЧВК Вагнера» называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящее из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.